Manifestantes protestam contra reeleição de Evo Morales

Na última sexta-feira (25), milhares de bolivianos tomaram as ruas de La Paz e outras cidades para protestar contra o resultado da eleição presidencial, que deu a vitória em primeiro turno ao presidente Evo Morales. A oposição liderada pelo candidato Carlos Mesa acusa Morales de fraudar o pleito. Os protestos registraram conflitos que ocasionaram 29 pessoas feridas e 57 presas. O resultado oficial do Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia aponta que Morales obteve 47,08% dos votos, enquanto Mesa somou 36,51%. A diferença de 10,57 pontos porcentuais é suficiente para Evo vencer no primeiro turno, já que a constituição boliviana prevê que o vencedor deve obter ao menos 40% dos votos com 10 pontos de vantagem, caso não consiga a maioria.