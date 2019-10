Louvre realiza exposição inédita de obras de Leonardo da Vinci

Marcando o aniversário de 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, o Museu do Louvre, em Paris, inaugurou na última quinta-feira (24) a maior exposição sobre o artista italiano já realizada. Filas se formaram em frente ao local para prestigiar a mostra (foto), que reúne um total de 162 obras do gênio renascentista, entre pinturas, desenhos, esculturas, manuscritos e objetos artísticos. As peças seguem em exposição até fevereiro de 2020. Para fazerem parte do acerto disponível na Louvre para a mostra, as obras Santa Ana, São João Batista e a Madonna Benois foram emprestadas pelo Museu Hermitage, de São Petersburgo. Dos 20 quadros pintados por da Vinci ao longo da vida, 11 estarão na exposição inédita no museu francês - incluindo a famosa Mona Lisa, tradicionalmente em exposição no Louvre e que atrai cerca de 30 mil visitantes por dia. A clássica pintura também será inserida em uma experiência de realidade virtual, com duração de sete minutos, proposta ao final do percurso.