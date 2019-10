Artistas fazem abraço coletivo para que prédio seja anexado ao Margs

De propriedade do governo federal, o prédio da antiga Receita Alfandegária, localizado na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital, recebeu um abraço coletivo de artistas. Eles pedem que o prédio seja anexado ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), aumentando, assim, sua capacidade para abrigar as mais de cinco mil obras. Os manifestantes exibiram em cartazes as obras de arte do museu, um dos maiores do Brasil e o mais importante do Estado. Desde o início do ano, o governo do RS negocia a cedência do prédio através de ação da Secretaria de Cultura (Sedac) junto à Receita Federal. A atual sede do Margs foi instalada em 1978 e se constitui como patrimônio histórico cultural.