Greenpeace protesta no Planalto contra derrame de óleo e 17 são detidos

Ativistas do Greenpeace estiveram na frente do Palácio do Planalto para protestar contra a falta de ações do governo federal diante do derramamento de óleo no litoral nordestino. Ao todo, 17 manifestantes foram detidos pela Polícia Militar por causa da ação. Segundo os ativistas, o governo tem demonstrado inércia para buscar soluções eficazes para o desastre ambiental, apesar da dimensão que o caso ganhou. O ministério do Meio Ambiente, gerido por Ricardo Salles, foi o principal alvo das críticas. No mesmo dia, Salles fez pronunciamento em rede nacional reivindicando respostas da Venezuela, País que o ministro atribui como responsável pelo óleo. Nas redes sociais, Salles criticou as ações do Greenpeace, dizendo que "não bastasse não ajudar na limpeza do petróleo venezuelano nas prais do Nordeste, os ecoterristas ainda depredam o patrimônio público".