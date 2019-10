Mercado Público promove oficina gratuita de cupcakes

Para comemorar o mês das Crianças, o Mercado Público de Porto Alegre realizou, no último fim de semana, uma oficina gratuita de cupcakes voltada para os pequenos. Com cerca de uma hora de duração, as aulas foram oferecidas no último sábado (19), entre 10h e 16h, na sede da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc). O material para a confecção dos cupcakes foi fornecido pela organização do evento. "Queremos oferecer esse momento lúdico, mas, também, de aprendizado. Nosso objetivo é aproximar os pequenos de uma realidade que talvez não tenham muito contato. Além disso, teremos vagas destinadas a crianças de baixa renda”, conta Adriana Kauer, presidente da Ascomepc. A atividade ainda marca os 150 anos do Mercado Público de Porto Alegre, completados em 3 de outubro.