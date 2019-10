Atos no Chile têm mais um dia com toque de recolher e promessa de diálogo

O quarto dia de protestos do Chile também marcou o terceiro dia seguido com toque de recolher, anunciado pela primeira vez no sábado por autoridades do país. Na segunda-feira (21), a capital Santiago (foto) viveu mais um dia tenso devido aos protestos nas ruas, com incêndios e confrontos violentos entre polícia e manifestantes após o grupo desafiar o decreto de emergência estabelecido. Os atos começaram depois que Piñera anunciou aumento de30 pesos na tarifa do metrô, equivalente a R$ 0,17. Segundo a agência de notícias France Press, cerca de dois milhões de alunos não foram às aulas no Chile nessa segunda. O presidente Sebastián Piñera anunciou uma reunião com ministros e a oposição para encontrar soluções diante do cenário caótico. Desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet os militares não iam às ruas.