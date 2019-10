Barcos cruzam Lago Guaíba nas regatas do Troféu Cayru de vela oceânica

Sol e céu azul foram perfeitos para as disputas de vela no fim de semana no Lago Guaíba, em Porto Alegre, dentro do XXIX Troféu Cayru de Vela de Oceano, tradicional competição de veleiros de oceano no Rio Grande do Sul, realizada pelo Clube dos Jangadeiros. A competição foi nesse sábado (19) e domingo (20). As regatas, que tiveram 150 atletas e ventos de até 15 nós, foram válidas para a segunda e última etapa do Campeonato Estadual de Oceano 2019. A tripulação do Loyalty 06 (foto), comandada por Alexandre Leal, conquistou o título na classe IRC. O barco Calafate garantiu o título na RGS. O Loyalty foi ainda o Fita Azul da Regata Ilha das Pombas. "A regata foi muito disputada, mas a condição de vento favoreceu", comentou Leal. O veleiro Spin ficou na segunda colocação na classe IRC, e San Chico 3, na terceira. “Foram condições perfeitas de tempo , após dias de chuva”, observou Gustavo Bohrer, comandante do Calafate na classe RGS.