Fãs da cultura geek movimentam edição do Animextreme em Porto Alegre

Milhares de pessoas foram ao Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, para prestigiar as atrações do 29º Animextreme no fim de semana. O evento é o maior do Sul do Brasil e apresenta atividades com referências a cultura pop e nerd, para fãs de cinema, seriados, internet e jogos eletrônicos. Os praticantes de cosplay têm tradição em chamar atenção, seja participando de concurso e desfile oficiais ou somente andando caracterizados dos seus personagens favoritos pelos corredores da feira. Nesse segmento, a saga Star Wars (foto) e os super-heróis das histórias em quadrinhos sempre se destacam.