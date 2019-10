Prefeitura recebe doação de dois mil brinquedos do Sindilojas

O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas) entregou dois mil brinquedos à Prefeitura de Porto Alegre, na quarta-feira (16), no Paço Municipal. A ação fez parte da campanha Tudo Vira Brinquedo - Fazendo juntos uma Infância mais Feliz, que já recebeu 12,6 mil doações. Do total, 7,2 mil foram distribuídos a 28 entidades vinculadas à Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), entre creches, casas-lar, escolas municipais e outras entidades. Em Porto Alegre, mais de 800 crianças são atendidas pela Fundação apenas nos abrigos residenciais. A campanha seguirá recebendo doações até dia 31 de outubro. Há mais de 60 locais de coletas, que podem ser conferidos no site da prefeitura