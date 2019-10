Renato Portaluppi veste rosa para reforçar prevenção ao câncer de mama

No jogo com derrota do Grêmio para o Bahia , na Arena Porto-Alegrense, o técnico Renato Portaluppi vestiu camiseta com o slogan: "alertar, lutar e buscar a vitória". Sobre uma camisa azul de manga comprida, uma das cores do Tricolor, Portaluppi usou rosa para apoiar o Outubro Rosa, campeonato que pode salvar vidas. O técnico, que teve uma noite de muitos roupantes à beira do gramado diante de um elenco que jogou muito mal - como ele mesmo admitiu -, reforçou ações para conscientizar as mulheres para o diagnóstico precoce do câncer de mama. O tumor costuma ser o mais recorrente em mulheres com mais de 40 anos. O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do DataSUS mostra que o câncer matou 16,9 mil mulheres no Brasil em 2017, respondendo por 7,6% dos óbitos por neoplasias naquele ano, terceiro em mortalidade pela doença.