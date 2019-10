Kim Jong-un sobe montanha sagrada na fronteira com a China

A agência de notícias estatal da Coreia do Norte, a KCNA, publicou, na quarta-feira (16), fotos do líder do país montado em um cavalo branco na neve. Segundo a nota divulgada, Kim Jong-un estaria prestando uma visita à montanha Paektu, considerada sagrada para as duas Coreias. Segundo a tradição, Kim sobe a montanha de mais de 2700 metros em momentos políticos importantes. No fim de 2017, ele esteve lá depois de lançar o maior míssil intercontinental na história do país. Nove meses depois, o ditador da República Popular Democrática da Coreia, nome oficial do país, se reuniu com o presidente da Coreia do Sul para mostrar boa sintonia entre os dois. Ainda não se sabe o que teria motivado a ida de Kim Jong-un à região desta vez.