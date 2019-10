Orquestra Sinfônica de Gramado se apresenta no Theatro São Pedro

A Orquestra Sinfônica de Gramado se apresentou, na terça-feira (15), no Theatro São Pedro, em Porto Alegre. O concerto teve regência de Linus Lerner, diretor artístico e maestro da Sauthern Arizona Symphony Orchestra (EUA) e condutor do Round Top Festival Hill (EUA). Com ele se apresentaram a soprano Débora Faustino e a Camerata Hamburgo, de Novo Hamburgo. A orquestra contou com 46 músicos no espetáculo, que teve no repertório temas natalinos como Feliz Natal, Pie Jesu, Cantique de Natal e Carol of the Bells, com o especial Jingle Bells, que contou com a participação especial das solistas Caroline Thoen e Fernanda Guesla. A apresentação foi promovida pela Gramadotour e é uma das principais atrações do Natal Luz de Gramado, que começa no dia 25 de outubro.