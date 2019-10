Aeroporto Salgado Filho terá mais agilidade no embarque de passageiros

Na hora de realizar o embarque no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, os passageiros irão se deparar com mais agilidade quando forem esperar o voo. A Fraport, empresa alemã que opera o aeroporto, implementou 12 equipamentos de leitura de código de barra, o Bar Coded Boarding Pass (BCBP), que ficam antes do canal de inspeção e fazem a leitura automática do cartão de embarque. Oito pontos ficarão no embarque doméstico e outros quatro no internacional. A tecnologia busca agilizar o processo e evitar filas. O aeroporto vem passando por diversas mudanças desde que a concessionária alemã assumiu, em janeiro de 2018. A mais recente foi a desativação do Terminal de Passageiros 2 , que funcionava no prédio do antigo aeroporto. Com isso, a Azul passou a operar no terminal maior e agora único. Também foi aberta nova área de check-in e de embarque, tanto nacional como internacional