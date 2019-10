Campanha do Brinquedo arrecada 6,5 mil doações em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre lançou a temporada 2019 da Campanha do Brinquedo. Neste ano, o slogan é “Tudo Vira Brinquedo – Fazendo juntos uma infância mais feliz”. A edição já arrecadou mais de 6,5 mil doações até o final da tarde desta quarta-feira (9). A distribuição de dois mil brinquedos começou nesta quarta-feira. As instituições Associação Beneficente Francisco de Assis, Associação de Educação Infantil Eremi, Centro de Umbanda Oxum Xangô e Fraternidade Ogun e Instituto Estadual Paulo da Gama foram as primeiras a receber as doações. A ação da prefeitura será prorrogada até o Natal. Os brinquedos poderão ser entregues na prefeitura e em secretarias e órgãos municipais. Serão recebidos também na Carris, lojas Calçados Bibi, colégios Pastor Dohms e La Salle, Departamento Municipal de Habitação (Demhab), Federação Israelita do RS e no Hotel Plaza São Rafael.