Comunidade judaica homenageia vítimas de ataque antissemita na Alemanha

O ataque a uma Sinagoga no dia de Yom Kopur, data mais sagrada do calendário judaico, gerou comoção na Alemanha nesta quinta-feira (10). A população de Halle an der Saale, cidade alemã em que ocorreu o tiroteio antissemita na última quarta-feira (9) , reuniu flores e acendeu velas como forma de homenagem (foto). Membros da comunidade judaica realizaram um momento de silêncio em luto pelas vítimas. Duas pessoas foram mortas e outras duas foram feridas. As autoridades alemãs prenderam o suspeito Stephan B., de 27 anos, que transmitiu o ataque ao vivo pela internet com uma câmera instalada em um capacete. Durante o vídeo, ele faz comentários contra judeus, imigrantes e feministas, além de afirmar que não acredita no Holocausto.