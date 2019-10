Greve do Imesf afeta atendimento nos postos de saúde de Porto Alegre

Cerca de 92 mil pessoas amanheceram nesta quarta-feira (9) sem atendimentos nos postos de saúde de Porto Alegre, devido à greve de funcionários do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf). O motivo da paralisação de enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos e agentes, que começou hoje e seguirá até sexta-feira (11), é o fechamento das unidades de saúde na Capital . Médicos não aderiram ao movimento. Segundo balanço da Secretaria Municipal de Saúde, 20 postos não abriram, como a Unidade de Saúde Mário Quintana (foto), na Vila Farrapos. Em nota, a prefeitura declarou "não haver motivos para greve" e que "é um contrassenso quem diz que quer continuar atendendo deixar a população sem assistência". Pela manhã, trabalhadores do Imesf protestaram em frente à Prefeitura e fizeram uma caminhada no Centro da Capital.