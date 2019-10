Rio Grande do Sul recebe 32 viaturas blindadas de fabricação norte-americana

O exército brasileiro recebeu o reforço de 32 viaturas blindadas de Combate Obuseiro Autopropulsado (VBCOAP) M109 A5+ BR 155 mm, de fabricação norte-americana, para atuarem no Rio Grande do Sul. A aquisição faz parte do Subprograma Estratégico - Sistema de Artilharia de Campanha (SAC), que visa a modernização dos materiais utilizados pelas forças terrestres. Inicialmente, a frota de blindados vai atuar em Santa Maria, na região Central do Estado, onde os militares serão treinados até novembro para estarem operando os veículos.