Porto Alegre tem votação para 50 vagas do Conselho Tutelar

Os porto-alegrenses foram às urnas neste domingo (6) para a escolha dos novos conselheiros tutelares. Ao todo, 185 candidatos, que passaram por análise documental e provas de conhecimentos, concorreram a 50 vagas, em dez microrregiões da Capital. As eleições ocorreram em todo o Brasil. O processo tem validade para o mandato 2020-2023, e o eleitor podia escolher até cinco candidatos de sua microrregião. Cada microrregião da cidade funcionará com cinco membros, totalizando os 50 conselheiros tutelares. Os ônibus da Capital tiveram passe livre para a votação. Cerca de 700 pessoas foram convocadas para trabalhar durante o pleito, além de funcionários do Escritório das Eleições da prefeitura.