Policiais franceses fazem inédita por melhores condições de trabalho

Mais de 20 mil agentes da polícia francesa ocuparam as ruas de Paris nesta quinta-feira (4) em manifestação inédita. A 'marcha da raiva', que saiu da Praça da Bastilha em direção à Praça da República, foi convocada para reivindicar melhores condições de trabalho e alertar sobre o consequente índice recorde de suicídios na corporação. A última vez em que as polícias civil e militar se uniram em manifestação foi em 2001. Segundo David Le Bars, secretário-geral de um sindicato de delegados, a insatisfação é generalizada. "Todos os sindicatos têm consciência que a polícia está doente", disse. Um total de 52 policiais cometeram suicídio desde o início do ano. Em muitos casos, os agentes utilizam a própria arma de serviço para por fim à vida.