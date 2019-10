Estudantes do Santa Inês pintam muro do colégio como parte de projeto beneficente

Estudantes do Colégio Santa Inês, localizado no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, pintaram parte do muro externo do prédio (foto) com imagens chamando atenção para a importância de preservar as florestas e respeitar a diversidade humana. A ação faz parte do projeto Mãos que fazem o bem, iniciado na escola no Dia Internacional da Paz, em 21 de setembro, pela direção e pelos alunos. Além da ação no muro, a campanha tem como objetivo principal arrecadar mil kits de refeição para serem distribuídos para famílias assistidas pelas instituições apoiadas Irmãs Escolares de Nossa Senhora. "Temos uma forte preocupação e compromisso com o cuidado do nosso planeta", afirma a diretora do Santa Inês, Celassi Dalpiaz. "Através da conscientização e da mudança de cultura das pessoas, teremos a oportunidade de intervir nas diversas realidades que causam danos e desigualdades", explica Celassi.