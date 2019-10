Sede do Patas Dadas é reformada por mutirão de arquitetos

Cerca de 80 pessoas participaram, no sábado (28), de um mutirão que reformou as sede da Associação Patas Dadas. A iniciativa foi feita pelo projeto social DU99, que fez melhorias nos canis, cachorródromo, áreas de convivência, banheiros, área interna e iluminação em geral. Após uma análise do local, o grupo de arquitetos e outros profissionais reestruturaram o espaço com materiais doados por mais de vinte empresas, como: caminhas de dormir, bandanas, ração, tintas, metais, estantes e prateleiras, luminárias, pallets, estofados, placas de identificação e equipamentos. O projeto é composto por voluntários e prioriza ajudar outras iniciativas sem fins lucrativos.