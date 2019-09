Última unidade de rua da Petiskeira encerra atividades

O Centro Histórico de Porto Alegre perdeu mais um empreendimento na última semana. O restaurante Petiskeira da rua Siqueira Campos, última unidade de rua da franquia, fechou as portas após quase uma década de atividade . O motivo, conforme o diretor da rede de restaurantes, Ângelo Meneghetti, é a queda no movimento. "A região não se revitalizou e não surgiram novas opções de entretenimento para que as pessoas passassem a circular na área", explicou Meneghetti. Conforme ele, no período da noite e nos fins de semana, o Centro Histórico fica pouco movimentado, mas mesmo as ruas do horário comercial não sustentaram a unidade. "Sentimos um declínio forte de dois ou três anos para cá porque as pessoas não têm dinheiro sobrando para consumir", afirmou o dirigente. A Petiskeira ainda opera em outros nove pontos de shoppings da Região Metropolitana.