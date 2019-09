Moradores em situação de rua participam de desfile de moda em Porto Alegre

Moradores em situação de rua em Porto Alegre tiveram um domingo bem diferente. Pessoas que são assistidas pela ONG Centro Social da Rua fez o Desfile da Rua (foto). Os participantes pisaram na passarela montada do evento para mostrar as criações do 5º Concurso Abepem de Modelagem, uma iniciativa da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Moda (Abepem). O desfile aconteceu nesse domingo (29) na Escola Porto Alegre, na rua Washington Luiz, no Centro Histórico. O concurso foi vencido por um grupo do Paraná, que trouxe design intitulado "A Modelagem do Vestuário para Pessoas que Carregam o Mundo nas Costas”. Um dos modelos foi A Casa do Corpo”, no qual a roupa virou saco de dormir. As peças finalistas e seus moldes foram doados para a ONG. Os vencedores irão produzir 25 unidades para doar à população assistida. A intenção agora é fazer o curso Sou Costureiro, para ensinar a pessoas que vivem nas ruas um trabalho que possa gerar renda.