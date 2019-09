Prefeitura de Porto Alegre termina instalação de equipamento visual em pontos de coleta

A prefeitura terminou de instalar, na sexta-feira (27), as placas de identificação das nove Unidades de Destino Certo (UDC). As placas mostram o nome, os horários e dias de funcionamento, além dos tipos e quantidades de materiais que podem ser descartados em cada unidade. Porto Alegre conta com nove pontos de coleta, conhecidos como Ecopontos, espalhados estrategicamente para atender gratuitamente a pequenos geradores de diversos resíduos que não podem ser descartados para recolhimento das coletas regulares, como madeira, móveis velhos, colchões, terra, entulho, caliça, cerâmica, sucata de ferro, eletrodomésticos e resíduos arbóreos. Para saber o endereço dos Ecopontos, clique aqui