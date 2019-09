Cacique Raoni é recebido por parlamentares após discurso de Bolsonaro na ONU

Um dia após sofrer ataques do presidente Jair Bolsonaro na 74ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o cacique Kaiapó Raoni Metuktire foi recebido, na última quinta-feira (26), por parlamentares no Congresso Nacional para participar do Fórum em Defesa da Amazônia. Em resposta ao discurso do presidente - no qual foi chamado de "peça de manobra" usada por governos estrangeiros para avançar interesses - , o líder indígena pediu a saída de Bolsonaro do cargo de Executivo. “Todos estão voltados para a destruição do meio ambiente. Meu trabalho é pela preservação e fortalecimento do meio ambiente para todos. Bolsonaro falou que não sou uma liderança. Ele é quem não é uma liderança e precisa sair, antes que algo de muito ruim aconteça. Bolsonaro precisa sair para o bem de todos”, afirmou o cacique em coletiva de imprensa.