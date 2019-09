Manchas de óleo atingem praias nordestinas e matam animais marinhos

Ainda sem a origem esclarecida, as manchas negras de óleo que afetam pelo menos 46 municípios de oito estados brasileiros, como Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, são decorrentes de um vazamento de petróleo de fora do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). No litoral nordestino, tartarugas marinhas cobertas por óleo (foto) foram encontradas nas praias da região, que desde o início de setembro apresenta indícios do vazamento. De acordo com a Petrobras, trata-se de óleo cru, tipo que não é produzido no Brasil. Até o momento, o óleo já matou pelo menos sete tartarugas e uma ave bobo-pequeno, conforme levantamento de ONGs ambientais.