Aeroporto de Porto Alegre realiza exercício de simulação de emergência

A direção do Porto Alegre Airport realizou, na manhã desta quinta-feira (26), um Exercício Simulado de Emergência em Aeródromo (Esea). A ação propôs revisar e checar os procedimentos adotados no caso de uma emergência, tendo como prioridade salvar vidas. A operação seguiu as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (RBAC 153), que trata sobre responsabilidades, habilidades e treinamento das equipes que atuam no aeroporto. Realizada no Pátio 2 do aeroporto, o exercício foi desenhado em parceria com Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) junto aos órgãos competentes e às companhias aéreas e contou com a participação de 50 voluntários. O ação não impactou o funcionamento do aeroporto.