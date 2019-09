EPTC inicia pintura de faixa exclusiva para ônibus na Independência e Mostardeiro

Começaram nessa quarta-feia (25) os trabalho de pintura da faixa exclusiva de ônibus que será implementada na avenida Independência e na rua Mostardeiro, em Porto Alegre. De acordo com a Prefeitura da Capital, a medida vai beneficiar 38 mil passageiros diários das nove linhas de ônibus que circulam no trecho. A previsão é de que a faixa reduza, em média, sete minutos no tempo de viagem na Independência, dos atuais nove minutos e meio. Já na Mostardeiro, a medida deve diminuir em três minutos o trecho que hoje dura em média quatro minutos em meio. A previsão para o início da operação, ainda em período educativo, é para outubro.