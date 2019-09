Hamilton Mourão discursa em sede do Clube Militar

O vice-presidente general Hamilton Mourão palestrou, nesta quarta-feira (15), na sede Clube Militar do Rio de Janeiro. No evento, falou que o discurso do presidente Jair Bolsonaro, na ONU, foi “foi incisivo, firme, direto e soberano.” Sobre as queimadas na Amazônia, disse, em tom de brincadeira, que é igual a 7 de setembro, “todo ano tem”. E indagou: "Por que os Estados Unidos não invadiram o Irã ainda? Porque as Forças Armadas do Irã são capazes de defender o país. E é o que vai acontecer aqui também. Não adianta falar que a Amazônia é minha se eu não tenho capacidade de defendê-la." Segundo o vice, o Brasil "é um exemplo em proteção ambiental". "Nossa matriz energética é mais de 80% de energia limpa e renovável. A base é energia hidrelétrica, eólica e solar.”