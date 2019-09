ONG instala cruzes brancas em homenagem a crianças vítimas de balas perdidas

Cinquenta e sete cruzes brancas foram instaladas no Aterro do Flamengo - uma das principais vias entre os bairros da zona sul e do centro no Rio de Janeiro - na última segunda-feira (23), cada uma fazendo homenagem a uma diferente criança vítima de balas perdidas entre 2007 e 2019. A iniciativa é da organização não governamental (ONG) Rio de Paz e foi motivada pela recente morte da menina Ágatha Félix, de 8 anos. Ela foi atingida por uma bala perdida nas costas na última sexta-feira (25), no Complexo do Alemão, e não resistiu aos ferimentos. Em cada cruz instalada pela ONG foi presa uma flor e uma plaquinha com o nome de uma criança vítima da violência, cujas idades não passam dos 14 anos. O Aterro do Flamengo é uma das principais vias entre os bairros da zona sul e do centro do Rio de Janeiro. A homenagem terá duração de 15 dias.