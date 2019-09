'Arena Selvagem' leva prêmios dos júris popular e oficial do Braskem em Cena

A peça Arena Selvagem foi a grande vencedora do Prêmio Braskem em Cena deste ano. O júri oficial e também o júri popular elegeram a montagem como o melhor espetáculo local da 26ª edição do Porto Alegre em Cena. A cerimônia de premiação (foto) ocorreu no último domingo (22), no Centro Municipal de Cultura, em Porto Alegre, e marcou o encerramento da maratona de artes cênicas. Na categoria de melhor diretor ou coreógrafo, o júri escolheu Mirah Laline. Já o título de melhor ator ou bailarino foi para Paulo Flores; melhor atriz ou bailarina para Sissi Betina Venturin, enquanto o prêmio na categoria destaque foi concedido para João Pedro Decarli, pela ousadia da adaptação para o público infantil de um dos textos mais soturnos de Shakespeare em Macbeth e o Reino Sombrio: Shakespeare para crianças.