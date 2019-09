Brasília tem primeira Caminhada Nacional da Luta dos Direitos das Pessoas com Deficiência

Dezenas de pessoas com deficiência e seus acompanhantes participaram, no último fim de semana, da 1ª Caminhada Nacional da Luta dos Direitos das Pessoas com Deficiênci, no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. A manifestação aconteceu no Parque da Cidade, no centro de Brasília, e foi organizada para chamar atenção à bandeiras deste grupo, como a acessibilidade e a inclusão. Segundo o último Censo Demográfico, publicado em 2010, 23,9% da população brasileira declara ter algum tipo de deficiência, entre visual, auditiva, motora ou mental/intelectual. Isso corresponde a mais de 45,6 milhões de pessoas.