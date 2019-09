Vigília na Suíça faz despedida a geleira que desaparecerá em poucos anos

Mais de 200 pessoas se reuniram no domingo (22) para se despedir da geleira Pizol, nos Alpes Glarus, no leste da Suiça. As pesquisas sobre a geleira começara há mais de 120 anos. Na época, acreditava-se que a espessura do gelo era de mais de 100 metro. Hoje, ela está entre dois e cinco metros. A sigla RIP (Rest in Peace, 'descanse em paz' em inglês) foi escrita com pedras em frente à geleira. Os estudos mostram que mais de 500 delas já desapareceram no país - e que a Pizol deve desaparecer completamente em poucos anos. Matthias Huss, cientista especialista em geleiras na Universidade ETH de Zurique, disse que é tarde demais para salvar a geleira. Ainda assim, diz que "devemos fazer tudo o que for possível para que possamos mostrar uma geleira na Suíça daqui a 100 anos para nossos filhos e netos", defendeu.