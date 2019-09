Primavera começa com cara de inverno em Porto Alegre

A primavera chegou, porém os gaúchos ainda não puderam guardar os casacos de lã. A madrugada desta segunda-feira (23) deu início à nova estação com temperaturas baixas, com as mínimas em 9ºC em Porto Alegre. Com isso, os moradores da Capital saíram às ruas com luvas e cachecóis. Alguns ainda aproveitaram para tomar um sol na Praça da Matriz, no Centro Histórico (foto). Com o tempo aberto, o calor surpreende durante a tarde, e as temperaturas podem atingir os 25ºC no Estado. A primavera será marcada pelo baixo índice de chuvas e altas temperaturas em todo o País. O final deste mês e outubro terão chuvas significativas concentradas na região Sul. Em dezembro, apenas essa região terá temperaturas abaixo da média, devido à maior frequência das chuvas.