Mais de 3 mil participam do desfile da Revolução Farroupilha em Porto Alegre

O desfile que celebra a Revolução Farroupilha, realizado em Porto Alegre nesta sexta-feira, feriado de 20 de Setembro, recebeu mais de 3 mil pessoas a pé, a cavalo ou em veículos. Com pouco mais de três horas de duração, o evento ocorreu na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, a Beira-Rio, e foi aberto pelo governador Eduardo Leite, a bordo do conversível Stutz. Foram duas partes do desfile, uma etapa cívico-militar, em servidores, veículos e cavalos de Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) e Instituto-Geral de Perícias (IGP) desfilaram, e uma segunda parte, em que 59 piquetes levaram à avenida mais de 1,5 mil cavalarianos (foto) e prestaram uma homenagem a Paixão Côrtes, conhecido por ter pesquisado e projetado a identidade do gaúcho.