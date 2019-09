Ativistas ambientais de todo o mundo se unem em protestos pelo planeta

Centenas de milhares de pessoas em 150 países foram às ruas na última sexta-feira (20) para pedir medidas concretas de proteção ao meio ambiente e para mitigação das mudanças climáticas. Em São Paulo, os manifestantes se reuniram na avenida símbolo da cidade, no vão livre do Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), para cobrar as autoridades brasileiras (foto). Os protestos foram organizados pela internet após o movimento Greve pelo Futuro, da ONG Fridays for Future, ganhar força em pelo menos uma centena de países. As ações são uma forma de pressão para chamar atenção dos líderes globais que vão se reunir na Cúpula de Ações Climáticas das Nações Unidas, que acontece na próxima semana em Nova Iorque, nos EUA. Entre as reivindicações mais comuns estão a promoção de transporte coletivo para que as pessoas usem menos carros particulares, informações sobre consumo consciente e mudança de hábitos de alimentares.