Arábia Saudita apresenta destroços de drones e mísseis utilizados em ataque

Em entrevista coletiva nessa quarta-feira (18), o Ministério da Defesa da Arábia Saudita apresentou os destroços dos mísseis e drones utilizados (foto) em ataque à refinaria Aramco, em Abqaiq (Província Oriental da Arábia Saudita), no último sábado (14). Maior exportadora de petróleo do mundo, a Arábia Saudita investiga agora o local exato do lançamento dos artefatos, mas acusa o Irã, junto com os Estados Unidos, de patrocinar o ataque . Após o incidente, houve queda de 5% na produção mundial de petróleo, resultando na maior alta do preço do barril desde 1991, quando aconteceu a Guerra do Golfo. O grupo rebelde "houthis", do Iêmen, reivindicou a autoria do ataque. O Irã nega qualquer envolvimento.