Athletico-PR celebra conquista inédita dentro do Beira-Rio

Depois que os colorados saíram desalentados do Beira-Rio nessa quarta-feira à noite, a comissão técnica e o grupo de jogadores do Athletico-PR ficaram no gramado para comemorar o título inédito da Copa do Brasil. Com gols de Léo Cittadini e Rony, o clube paranaense derrotou o Internacional por 2 a 1 , sagrando-se campeão pela primeira vez do torneio, após ser vice em 2013. Os comandados de Tiago Nunes venceram os dois jogos da final e deixaram pelo caminho Fortaleza, Flamengo, Grêmio e Inter. Foi a quarta conquista do gaúcho de Santa Maria na casamata athleticana, que já havia ganho a Copa Sul-Americana, o Campeonato Paranaense e a Copa Levain. Com o título, o Athletico-PR está garantido na Libertadores de 2020 e também na Supercopa do Brasil.