Torcedores do Inter vivem clima de festa antes da noite de decisão

A poucas horas da grande final da Copa do Brasil, torcedores colorados de todos os cantos dominam o entorno do Beira-Rio e literalmente impõem o clima e as cores vermelha e branca. O clima de festa, mesmo antes do resultado, instalou-se no entorno desde cedo. Torcedores colorados ocuparam posições na frente do ginásio Gigantinho e ainda no Parque Marinha do Brasil. No calçadão ao redor do estádio, o fluxo é intenso. Muitos fazem churrasquinho e consomem cerveja. Leonardo Thomé estava confiante que o time reverterá a desvantagem do placar. “Estamos muito tranquilos. Não tenho dúvida de que o Inter será campeão com placar de 2 a 0 sobre o Athletico-PR e com dois gols do Guerrero .” A loja oficial do clube foi um termômetro, ainda mais com liquidação de inverno. Camisas e bandeiras são os itens mais procurados.