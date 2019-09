Dono de lavagem de carros é preso por furto de energia no Menino Deus

O responsável por uma lavagem de carros localizada na rua José de Alencar, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, foi preso nesta quarta-feira (18) por furto de energia elétrica. O estabelecimento fazia desvio de duas fases de energia, ligadas diretamente da rede da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). A ofensiva foi realizada em ação conjunta com a Polícia Civil. De acordo com a concessionária de energia, trata-se da 27ª prisão efetuada somente este ano em decorrência de furto de energia elétrica.