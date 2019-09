Loivo e Geromel deixam suas marcas na Calçada da Fama do Grêmio

A Calçada da Fama do Grêmio ganhou a marca de mais dois grandes craques do Tricolor nessa terça-feira (17). O ex-jogador Loivo (e) e o zagueiro Pedro Geromel (d) deixaram seus pés marcados na placa de cimento que ficará exposta na Arena. Loivo é o oitavo jogador que mais atuou pelo Grêmio, com passagens nas décadas de 1960 e 1970. Geromel é considerado um dos maiores zagueiros da história clube e foi capitão da conquista da Libertadores de 2017. A solenidade contou com a presença torcedores, dirigentes e conselheiros do clube, que completou 116 anos no domingo (15). A Calçada da Fama já conta com 46 nomes eternizados.