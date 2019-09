The All Sizes Catwalk chama a atenção para a diversidade em Paris

Com o intuito de promover a autoaceitação corporal e a igualdade, The All Sizes Catwalk (Passarela de Todos os Tamanhos, na tradução livre) aconteceu em Paris no dia 15 de setembro. Cerca de 100 mulheres e mais alguns homens desfilaram exibindo partes de seu corpo pela capital francesa, buscando mostrar que todos podem ter condições iguais e ser felizes consigo mesmo. As modelos se apresentaram na Praça Igor Stravisky, onde provocaram os espectadores por mais auto-aceitação e uma auto-imagem mais positiva. O lema: "Bonito em todos os tamanhos". As participantes seguraram cartazes com inscrições como "Eu sou o suficiente", "A diversidade é poderosa", "Meu corpo, minhas regras", "Orgulho de mim" ou "Sexy em todos os tamanhos".