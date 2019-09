Grêmio marca 116 anos com nova camisa, jogo 'primoroso' e expectativa pela Libertadores

Camisa nova, vitória em casa e ainda a briga pela vaga na final da Libertadores. Os 116 anos do Grêmio nesse domingo (15) só podiam ser em clima de festa mesmo. O time comandado por Renato Portaluppi fez um primeiro tempo da vitória de 3 a 0 contra o Goiás "primoroso", como definiu o próprio Renato, na coletiva após o jogo. Como foram três comemorações de gol, a cada uma (foto) a terceira camisa ganhava mais visibilidade. O novo uniforme , já à venda, veio com grafismos que se distribuem por todo o manto. São formas geométricas que seguem a marca da Umbro, patrocinadora do clube. A campanha veio com a assinatura de Futuro de Glórias e aponta ainda que a nova camisa reforça os outros dois uniformes - lançados no começo do ano -, na busca pelo tetracampeonato das Américas.