Incêndio em hospital no Rio de Janeiro mata 11 pessoas

Um incêndio destruiu, na noite dessa quinta-feira (12), parte do Hospital Badim, unidade no Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. As chamas foram controladas logo após o acionamento do Corpo de Bombeiros. Onze pessoas morreram e dezenas de pacientes tiveram de ser transferidos para outros hospitais. A direção do hospital informou que um curto-circuito no gerador do prédio 1 da unidade de saúde provocou o início das chamas, que espalharam fumaça para todos os andares do prédio. O delegado Ramos evitou antecipar conclusões sobre o foco original do incêndio. "Estamos verificando essa possibilidade. Sabemos que o fogo chegou ao gerador, mas estamos vendo um foco primário, para saber se realmente foi o gerador ou não", disse. O prefeito Marcelo Crivella afirmou que o prédio tinha todos os equipamentos necessários e previstos em lei contra os incêndios.