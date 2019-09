A presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Mônica Leal (PP), foi notificada nessa quinta-feira (12) da liminar que obriga a reabertura imediata da exposição Independência e Risco . Ao receber o documento (foto), Mônica disse que ainda mantém a “mesma opinião sobre a exposição: agressiva e ofensiva” , mas “uma determinação judicial é para cumprir, e não discutir.” A mostra havia sido aberta no dia 2 de setembro e trazia cartuns que ofenderiam o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). Menos de 24 horas depois de inaugurada, no entanto, Mônica ordenou a retirada das charges do plenário. A atitude da vereadora foi considerada ato de censura por parte dos colegas. Um mandado de segurança foi protocolado pelo vereador Marcelo Sgarbossa, cartunistas e entidades pedindo o retorno da exposição.