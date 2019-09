Planador PT-PAQ entra em exposição no Salgado Filho

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em parceria com o projeto Varig Experience, traz de volta o antigo planador PT-PAQ para exposição no espaço de check-in do Terminal de Passageiros 1. Reformado pela Fraport Brasil, o avião de 6,35 metros de comprimento e 14 metros de envergadura poderá ser apreciado pelos viajantes e usuários do aeroporto. O planador PT-PAQ, modelo Göppening Wolf, foi fabricado na Alemanha e fez seu primeiro voo de exibição em 1938, na Capital, durante as comemorações da Semana da Asa pela Varig Aero Esporte. Apelidado de Gaivota, para alçar voo o planador precisava estar atrelado por cordas em carros para conseguir tração na pista. O avião conseguia atingir a marca de 240 metros de altura, um feito histórico para a época.