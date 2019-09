Brasil perde para Peru no último amistoso nos Estados Unidos

Na madrugada desta quarta-feira (11), o Brasil perdeu por 1 a 0 para o Peru, no último compromisso pelo tour de amistosos nos Estados Unidos. O jogo ocorreu no gramado do Los Angeles Memorial Coliseum. O time nacional vinha de um empate por 2 a 2 com a Colômbia, em Miami. Para completar, levou uma espécie de troco dos peruanos, derrotados por 3 a 1 na decisão do torneio continental, no Maracanã, e goleados por 5 a 0 pelos brasileiros na primeira fase da competição, em São Paulo. Destaque da equipe nacional, o atacante Neymar atuou somente no segundo tempo . O treinador do Brasil, Tite, ainda reclamou das condições do gramado. "Está errado, o gramado influencia no desempenho, não pode acontecer. Corre risco de lesão. Não é desculpa da derrota, não quero colocar isso. Não peguem só uma parte do que estou dizendo. Tem que matar no peito, assumir a derrota. O adversário montou estratégia e ganhou. Mas futebol de alto nível não pode acontecer", comentou, criticando os organizadores do amistoso em Los Angeles.