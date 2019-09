Prefeitura recolhe 174 quilos de resíduos eletrônicos em coleta itinerante

Mais de 170 quilos de resíduos eletrônicos foram recolhidos durante nova edição da Coleta Itinerante que ocorreu no fim de agosto, organizada pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) junto à empresa Trade Recycle. A ação foi realizada no estacionamento do Shopping Lindóia, e o balanço da coleta foi divulgado na última semana. Foram coletados materiais como monitores, CPUs, rádios, celulares, eletrodomésticos, impressoras e fios. Em nota, a prefeitura informa que, caso não sejam descartados corretamente, esses materiais podem causar contaminação com substâncias como chumbo e mercúrio, parte de sua composição. Além da coleta itinerante, a prefeitura possui 11 pontos fixos para o recebimento de materiais eletrônicos, os quais não são recolhidos pelas coletas seletiva ou domiciliar.