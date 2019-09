Juventude garante vaga na Série B de 2020

A parte alviverde de Caxias do Sul teve uma noite de festa nesta segunda-feira (9). O Juventude atropelou o Imperatriz, venceu por 4 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e carimbou a vaga nas semifinais da Série C do Campeonato Brasileiro e o consequente acesso à Série B do ano que vem. O Ju foi o único time gaúcho a garantir a subida de divisão, já que o São José e o Ypiranga ficaram pelo caminho na segunda fase. Destaque da partida, Renato Cajá chegou ao hat-trick, quando anotou três gols. A festa contou com invasão da torcida do Papo na Praça Dante Alighieri. Os gaúchos encaram agora o Náutico por uma vaga na decisão do campeonato. O próximo compromisso está agendado para o dia 15 de setembro, às 18, no Jaconi. O jogo de volta será no dia 22 de setembro, nos Aflitos, em Recife.