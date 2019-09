Público faz fila para retirar livros LGBT após censura na Bienal do Rio

A decisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, de proibir a circulação de revistas em quadrinhos com conteúdo homossexual na Bienal do Livro causou indignação de boa parte dos brasileiros. Grupos LGBTQ+, personalidades do mundo artístico e celebridades protestaram contra a medida adotada por Crivella. O youtuber Felipe Neto comprou 14 mil exemplares de livros com a temática LGBT e distribuiu gratuitamente os exemplares durante a Bienal. Os livros foram envolvidos em plástico preto com adesivo 'Este livro é impróprio para pessoas atrasadas'. A ação movimentou grande público, que formou grandes filas (foto) na praça central da feira para retirar os exemplares.